Явка во втором туре выборов главы Приморья на 12:00 местного времени составила 13,54%

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Явка на повторных выборах губернатора Приморского края на 12:00 местного времени (05:00 мск) составила 13,54% - немного выше, чем в единый день голосования. Об этом сообщила журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.
Явка на 12:00 составила 13,54%, что выше чем в единый день голосования 9 сентября, когда явка на это время составляла 12,63%, уточнила Камаева.
Она напомнила, что ранее в краевой избирком поступила жалоба на недостаточное информирование избирателей в Арсеньеве. "Уже запрошены пояснения территориальной комиссии", - рассказала Камаева.
Кроме того, по ее словам, в крайизбирком поступила еще одна жалоба, от общероссийского общественного движения "Корпус за чистые выборы". "Нам говорят, что выявлены посты в социальных сетях одного из участников избирательного процесса, которые являются на их взгляд агитационным материалом", - пояснила Камаева. Она добавила, что избирательная комиссия ведет проверку.
По итогам единого дня голосования в Приморье назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Врио губернатора региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, Андрей Ищенко (КПРФ) - 24,64%.
В регионе утром в воскресенье открылись 1 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).