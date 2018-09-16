Песков: осмысление инициативы России о мирном договоре займет у Японии время

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Осмысление инициативы президента РФ Владимира Путина о подписании мирного договора, которую президент РФ озвучил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), займет у японской стороны некоторое время, что вполне объяснимо. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" , вышедшем в эфир в воскресенье.

Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

"Путин сам обозначил, что это была идея, которая сформировалась прямо по ходу выступления, - сказал Песков, - Действительно, сам господин Абэ не отреагировал, отреагировал Токио, отреагировали дипломаты на это".

"Понятно, что такие инициативы в таких сложных материях, которые, безусловно, имеют не только внешнеполитический угол, но которые имеют и внутриполитическую нагрузку, тем более в Японии, конечно, формулирование позиции на такую инициативу займет время, и это вполне объяснимо и это нормально", - отметил пресс-секретарь главы государства.

12 сентября Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. В МИД Японии в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать это заявление сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, и эта позиция остается неизменной.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно- правовое оформление, сомнению не подлежит.