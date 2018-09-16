Лидер выборов губернатора в Приморье делает ставку на строительную отрасль

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Побеждающий во втором туре выборов губернатора в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко намерен сделать строительство приоритетной отраслью развития в крае. Об этом сам Ищенко заявил журналистам в ночь подсчета голосов.

"Ставку буду делать на жилищное строительство, мосты, небольшие производства. Задача - осуществить мою мечту - это запуск краевого строительного предприятия, которое будет вести строительство жилья, достройку проблемных объектов, строительство жилья для детей-сирот, строительство инфраструктуры, реконструкцию сетей, строительство дорог. Это будет делать краевое предприятие, и его бюджет будет лично контролировать губернатор", - сказал Ищенко.

Он добавил, что новое руководство края будет взаимодействовать со всеми политическими силами. По его мнению, нельзя ставить партийную принадлежность во главе угла, и "все усилия надо направлять на то, чтобы люди в Приморском крае понимали, что есть власть, которой они доверяют, которая заботится о них".

После обработки 90% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья Андрей Ищенко лидирует, обгоняя своего конкурента Андрея Тарасенко. Ищенко набирает 51,42%, или 211 тыс. 055 голосов. Андрей Тарасенко набирает 45,95%, или 188 тыс. 666 голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Андрей Ищенко (37 лет) родился в Лесозаводске, в 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности инженер-судоводитель. Является председателем краевого отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны", президентом благотворительного фонда "Вместе сможем больше", вице-президентом Федерации кикбоксинга Приморского края.