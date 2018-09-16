Путин и Эрдоган встретятся в Сочи и обсудят сирийское урегулирование

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в понедельник в Сочи чтобы "сверить часы" по вопросу урегулирования кризиса в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля. На повестке дня стоит обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и проблематики сирийского урегулирования. Как ожидается, главными темами предстоящих переговоров могут стать пути размежевания в Идлибе боевиков от умеренной оппозиции и мирных жителей, а также возможность проведения в этом сирийском регионе наземной антитеррористической операции.

В предыдущий раз лидеры двух стран проводили переговоры на эту тему на саммите РФ - Иран - Турция по Сирии, прошедшем в Тегеране 7 сентября. Тогда президенты трех государств договорились продолжить прилагать усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в этой арабской стране. Они также сочли необходимым упростить процесс формирования конституции Сирии в целях ее скорейшего принятия.

Кроме того, в преддверии встречи Путина и Эрдогана в Сочи в минувшую пятницу в Стамбуле прошли переговоры внешнеполитических советников лидеров России, Германии, Турции и Франции. В них приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, советник президента Франции Филипп Этьен и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер.

В беседе с ТАСС посол РФ в Турции Алексей Ерхов подчеркнул, что на встрече обсуждалось "положение дел в Сирийской Арабской Республике и, прежде всего, в Идлибе". По словам дипломата, они также "обговорили положение дел в сфере политического урегулирования в рамках астанинского и женевского процессов, а также их возможное сопряжение с работой так называемой малой группы (Великобритания, Германия, США, Франция, Египет, Иордания и Саудовская Аравия - прим. ТАСС)".

Обстановка в Идлибе

Идлиб - это единственный крупный регион Сирийской Арабской Республики, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Проправительственная турецкая газета "Ени шафак" 10 сентября сообщила, что "Сирийская свободная армия" (ССА) получила от Турции распоряжение подготовиться к возможной переброске порядка 20 тыс. вооруженных членов ССА в сирийскую провинцию Идлиб, где они примкнут к уже находящимся там другим подразделениям вооруженной оппозиции. Таким образом, ССА будет располагать в этом регионе 30 тыс. солдат, при общей численности бойцов в Сирии в 50 тыс.

Анкара против операции в Идлибе

Турецкие средства массовой информации накануне визита Эрдогана в Сочи пишут о том, что за его встречей с Путиным все мировое сообщество будет наблюдать не менее пристально, чем за проведением трехстороннего саммита по Сирии в иранской столице.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 14 сентября рассказал о готовности его страны совместно "вести борьбу с террористами" в соседней стране. Анкара на официальном уровне признает, что в Идлибе сосредоточены не только бойцы так называемой умеренной оппозиции, но и экстремисты различных террористических группировок.

Однако несмотря на факт присутствия боевиков в регионе, на данный момент Турция выступает против нанесения воздушных ударов и проведения наземной антитеррористической операции правительственных сил Сирии в Идлибе. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 13 сентября заявил, что "любые военные действия в Идлибе приведут к катастрофе в регионе, который и так испытывает проблемы". По словам главы минобороны, Турция "сотрудничает с Россией и Ираном для предотвращения гуманитарной катастрофы".

Аргументы против

Основной причиной, из-за которой турецкая сторона выступает против военных действий в регионе, Анкара называет гуманитарную проблему. На саммите в Тегеране Эрдоган акцентировал внимание, что Турция приняла более 3 млн беженцев из Сирии, а население одного лишь Идлиба составляет 3,5 млн человек. Турецкий лидер сообщил, что его страна не способна принять новую волну беженцев, которая может возникнуть в случае военной операции в регионе.

По окончании встречи помощников лидеров РФ, ФРГ, Турции и Франции в Стамбуле, Ибрагим Калын заверил, что новая волна мигрантов станет обузой не только для Турции, но и для Европы. По его словам, "она способна спровоцировать новые кризисы и в Европе, и этого никто не хочет".

Близкая к турецкому правительству газета Sabah пишет о еще одной причине нежелания Анкары допустить операцию в Идлибе. В Турции опасаются усиления позиций курдских формирований из отрядов "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС), которых активно поддерживают США. Анкара считает эти организации сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) и в этой связи неоднократно заявляла о том, что она никогда не допустит, чтобы в Сирии оставались подконтрольные им территории.