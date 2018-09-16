Дмитрий Азаров вступит в должность губернатора Самарской области

САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области пройдет в понедельник в Самарском академическом театре оперы и балета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"17 сентября в 13:00 мск в Самарском академическом театре оперы и балета состоится церемония вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области", - говорится в сообщении пресс-службы.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, выдвинутый на выборы главы региона партией "Единая Россия", по результатам выборов набрал 72,63% голосов избирателей. Явка на выборы составила 48,05%. Досрочные выборы главы Самарской области были назначены на единый день голосования 9 сентября в связи с уходом с этого поста в сентябре 2017 года Николая Меркушкина. Президент России Владимир Путин после принятия отставки Меркушкина назначил члена Совета Федерации Дмитрия Азарова врио губернатора региона.
Дмитрий Игоревич Азаров родился 9 августа 1970 года в Куйбышеве (с 1991 года - Самара) в семье служащих. В 1992 году получил диплом Куйбышевского политехнического института им. В. В. Куйбышева (ныне - Самарский государственный технический университет) по специальности "инженер-системотехник", в 1996 году с отличием окончил Бузулукский финансово-экономический колледж Министерства финансов РФ.
В 2001-2006 годах - генеральный директор ООО "Средневолжская газовая компания". В 2006 году был назначен на пост первого заместителя главы городского округа Самары. С 2008 года - министр природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. В 2010 году победил на выборах главы Самары, набрав 66,94% голосов избирателей.
В 2014 году губернатор Самарской области Николай Меркушкин назначил Дмитрия Азарова представителем исполнительного органа государственной власти региона в Совете Федерации РФ. 15 октября того же года Азаров возглавил комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.