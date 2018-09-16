Дмитрий Азаров вступит в должность губернатора Самарской области

Итоги единого дня голосования - 2018

Ищенко заявил о намерении обжаловать итоги выборов в Приморье на четырех территориях

По словам кандидата от КПРФ, итоговые протоколы были переписаны в Артеме, Находке, Уссурийске и в Советском районе Владивостока

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