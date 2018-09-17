Депутат заявил, что штаб Тарасенко вел избирательную кампанию в Приморье без админресурса

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Представитель избирательного штаба действующего главы Приморского края Андрея Тарасенко ("Единая Россия") на прошедших выборах губернатора, депутат-единоросс краевого законодательного собрания Дмитрий Новиков заявил, что текущую избирательную кампанию штаб проводил без использования административного ресурса, и, в отличие от оппонентов, честно и без нарушений.

"Избирательную кампанию, мы, имею ввиду "Единая Россия", пытались проводить честно, без использования пресловутого административного ресурса, в чем нас часто обвиняют. Поверьте, если бы использовался административный ресурс, то избирательная кампания закончилась бы 10 числа безоговорочной победой нашего кандидата. Андрей Владимирович Тарасенко сказал всем партийцам, включая присутствующих здесь, что избирательная кампания должна вестись абсолютно честно, без использования административного ресурса. Она так и велась, абсолютно честно, чего не скажешь о наших конкурентах", - заявил Новиков журналистам в понедельник.

Он добавил, по всем запротоколированным фактам нарушений со стороны оппонентов были поданы жалобы и сейчас прокуратура и Следственный комитет будут их рассматривать. Произошедшее в Приморье он назвал "предвыборным беспределом".

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификациях при подсчете голосов на выборах в четырех территориях края и намерении обжаловать подсчет итогов голосования в суде. По его словам, были переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и в Советском районе Владивостока. В настоящее время уже юристы КПРФ готовят исковое обращение в суд об опротестовании итогов голосования именно по этим четырем территориям.