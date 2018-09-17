КПРФ обратится в СК и прокуратуру в связи с выборами в Приморье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. КПРФ после второго тура губернаторских выборов в Приморье подготовила заявления для передачи в правоохранительные органы, заявил в понедельник журналистам лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру", - сказал он на экстренном брифинге.

Зюганов заявил, что потребует создания президентским указом комиссии, куда могли бы войти депутаты Госдумы и представители ЦИК. По его словам, больше всего нарушений коммунисты зафиксировали в Уссурийске.

"Мы докажем на любом суде, сейчас подготовили все иски... У нас есть 100% документов, доказывающих реальные результаты, которые были на этих выборах", - добавил он, отметив, что партия также обратится в Центральную избирательную комиссию.

"Могу сказать, что в общей сумме по 19 участкам [в Приморском крае] господину Тарасенко приписано без малого 15 тыс. голосов... По этим 19 участкам Геннадий Андреевич Зюганов сегодня направит обращения в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы провели следственные действия по фактам фальсификации итогов голосования конкретно на этих избирательных участках", - заявил журналистам первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы, итоговое решение будет принято до конца недели.