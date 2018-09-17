{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоги единого дня голосования - 2018

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

На выборах главы региона он набрал 72,63% голосов избирателей

САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации в Самарском академическом театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав Самарской области и законы Самарской области", - сказал Азаров на инаугурации. Ему вручили удостоверение и знак губернатора Самарской области.

Губернатора Самарской области поздравил со вступлением в должность полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

"Итоги прошедшего голосования и внимание граждан к выборам губернатора говорят о вашей реальной поддержке, Дмитрий Игоревич. Это огромная ответственность, необходимо оправдать доверие людей. <...> Быть губернатором - это значит каждый день работать с полной отдачей. Впереди у вас много работы, и я уверен, что вы с ней справитесь, и, безусловно, вы можете рассчитывать на мою поддержку", - сказал Комаров.

На прошедших в единый день голосования 9 сентября досрочных выборах главы региона врио губернатора Дмитрий Азаров, выдвинутый на выборы партией "Единая Россия", набрал 72,63% голосов избирателей. Явка на выборах составила 48,05%.

Досрочные выборы губернатора Самарской области были назначены в связи с уходом с этого поста в сентябре 2017 года Николая Меркушкина. Президент России Владимир Путин после принятия отставки Меркушкина назначил члена Совета Федерации Дмитрия Азарова врио губернатора региона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМеркушкин, Николай ИвановичРоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичИтоги единого дня голосования - 2018
Итоги единого дня голосования - 2018
ЦИК не обнаружил фальсификаций при голосовании на судах в Уссурийске
Элла Памфилова объяснила, что явку в 100% образовали все проголосовавшие члены небольших экипажей
Читать полностью