Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации в Самарском академическом театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав Самарской области и законы Самарской области", - сказал Азаров на инаугурации. Ему вручили удостоверение и знак губернатора Самарской области.

Губернатора Самарской области поздравил со вступлением в должность полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

"Итоги прошедшего голосования и внимание граждан к выборам губернатора говорят о вашей реальной поддержке, Дмитрий Игоревич. Это огромная ответственность, необходимо оправдать доверие людей. <...> Быть губернатором - это значит каждый день работать с полной отдачей. Впереди у вас много работы, и я уверен, что вы с ней справитесь, и, безусловно, вы можете рассчитывать на мою поддержку", - сказал Комаров.

На прошедших в единый день голосования 9 сентября досрочных выборах главы региона врио губернатора Дмитрий Азаров, выдвинутый на выборы партией "Единая Россия", набрал 72,63% голосов избирателей. Явка на выборах составила 48,05%.

Досрочные выборы губернатора Самарской области были назначены в связи с уходом с этого поста в сентябре 2017 года Николая Меркушкина. Президент России Владимир Путин после принятия отставки Меркушкина назначил члена Совета Федерации Дмитрия Азарова врио губернатора региона.