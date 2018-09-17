ЕР выбрала кандидата на пост сенатора от парламента Якутии

ЯКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" утвердило в качестве кандидата на пост сенатора от парламента Якутии кандидатуру действующего представителя республики в Совете Федерации Александра Акимова. Об этом ТАСС сообщил в понедельник исполняющий полномочия секретаря Якутского регионального отделения партии Сахамин Афанасьев.
"Региональный политический совет партии "Единая Россия" утвердил кандидатуру действующего сенатора от республики Александра Акимова для наделения полномочиями члена Совета Федерации от законодательной власти региона. Его кандидатура будет предложена президиуму генерального совета партии "Единая Россия", - сказал он.
Как сообщается на сайте регионального отделения партии, якутские единороссы также избрали руководителем партийной фракции в Госсобрании (Ил Тумэн) руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Якутии Владимира Чичигинарова.
Акимов является представителем Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии в Совете Федерации с 2013 по сентябрь 2018 года. Является заместителем председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Ранее являлся постоянным представителем республики при президенте РФ, народным депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн), вице-президентом республики.