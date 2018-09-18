Избирком Приморья получил новые жалобы после второго тура выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Краевая избирательная комиссия Приморья после второго тура выборов губернатора края получила более 20 жалоб от избирателей. Большинство из них - на возможный подкуп со стороны одного из кандидатов, сообщила ТАСС представитель краевой Избирательной комиссии Наталья Камаева.

"Регистрация жалоб еще не закончилась, нам очень много их сегодня поступило, пока можно сказать, что их более двух десятков. Основная масса - на кандидата [от КПРФ] Андрея Ищенко по подкупу, со всего края. И приходили люди, и по электронной почте много пришло. Эти жалобы поступили со вчерашнего вечера по утро", - сообщила Камаева.

Она добавила, что жалобы, полученные ранее, уже отработаны. "Все, что вчера поступило, все было отработано, все, что необходимо было в правоохранительные органы направить, мы направили, там, где требовался просто ответ, мы ответили", - сказала Камаева. Она уточнила, что сейчас жалобы отрабатываются в рабочем порядке и при необходимости оперативно направляются в правоохранительные органы. При рассмотрении жалоб имеют право присутствовать представители кандидатов и наблюдатели, но пока они не изъявляли такого желания.

Как пояснили ТАСС в штабе Андрея Тарасенко ("Единая Россия"), их жалобы, поданные в Крайизбирком, в основном касаются подкупа и подвоза избирателей в день голосования. Общее количество "купленных" голосов там оценивают в 24 тыс., из которых 13 тыс. во Владивостоке, 6 тыс. в Находке, 5 тыс. в Хасанком районе. Также, по заявлениям представителей Тарасенко, наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными, а также манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.

Как сообщили в штабе Ищенко, их заявления о нарушениях касаются переписи итоговых протоколов в Артеме, Находке, Уссурийске, Советском районе Владивостока и других нарушений.