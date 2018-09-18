Избирком Приморья получил новые жалобы после второго тура выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Краевая избирательная комиссия Приморья после второго тура выборов губернатора края получила более 20 жалоб от избирателей. Большинство из них - на возможный подкуп со стороны одного из кандидатов, сообщила ТАСС представитель краевой Избирательной комиссии Наталья Камаева.
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"Регистрация жалоб еще не закончилась, нам очень много их сегодня поступило, пока можно сказать, что их более двух десятков. Основная масса - на кандидата [от КПРФ] Андрея Ищенко по подкупу, со всего края. И приходили люди, и по электронной почте много пришло. Эти жалобы поступили со вчерашнего вечера по утро", - сообщила Камаева.
Она добавила, что жалобы, полученные ранее, уже отработаны. "Все, что вчера поступило, все было отработано, все, что необходимо было в правоохранительные органы направить, мы направили, там, где требовался просто ответ, мы ответили", - сказала Камаева. Она уточнила, что сейчас жалобы отрабатываются в рабочем порядке и при необходимости оперативно направляются в правоохранительные органы. При рассмотрении жалоб имеют право присутствовать представители кандидатов и наблюдатели, но пока они не изъявляли такого желания.
Как пояснили ТАСС в штабе Андрея Тарасенко ("Единая Россия"), их жалобы, поданные в Крайизбирком, в основном касаются подкупа и подвоза избирателей в день голосования. Общее количество "купленных" голосов там оценивают в 24 тыс., из которых 13 тыс. во Владивостоке, 6 тыс. в Находке, 5 тыс. в Хасанком районе. Также, по заявлениям представителей Тарасенко, наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными, а также манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.
Как сообщили в штабе Ищенко, их заявления о нарушениях касаются переписи итоговых протоколов в Артеме, Находке, Уссурийске, Советском районе Владивостока и других нарушений.