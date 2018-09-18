Штаб Тарасенко подал еще 35 жалоб на действия кандидата от КПРФ в ходе выборов в Приморье

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители избирательного штаба действующего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко подали во вторник в краевую избирательную комиссию 35 жалоб на нарушения в ходе выборов главы региона со стороны оппонента и его сторонников, сообщили ТАСС представители штаба.

"К настоящему моменту мы подали в краевую избирательную комиссию 35 жалоб на нарушения. Еще десять жалоб готовим и подадим сегодня. В основном они касаются подкупа или попыток подкупа избирателей, подвоза и незаконной агитации", - сообщили в штабе.

Кроме того, несколько десятков заявлений о нарушениях со стороны сторонников кандидата от КПРФ поступили в краевой избирком от жителей Приморья, сообщили в избирательной комиссии. Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС заявлениям, большая часть заявлений также говорят по попытках подкупа.

Так, например, двое жителей Дальнегорска заявили, что к ним в день выборов подходили люди и предлагали проголосовать за Ищенко за 1 тыс. рублей. Житель Лазовского района сообщил, что его знакомого наняли представители КПРФ для подвоза избирателей к участкам, а во Владивостоке - о незаконной агитации в день тишины и скупке голосов за 1,5 тыс. рублей со стороны сторонников КПРФ. Житель Уссурийска обратился в избирком с сообщением о подвозе с одновременным подкупом избирателей.

Подобные заявления также поступили из Дальнереченска, Октябрьского, Хасанского, Чугуевского районов и города Арсеньева.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко набирает 49,55% голосов, Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко в понедельник сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.