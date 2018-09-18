Песков: вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт, Москва не рассматривает этот вопрос в контексте урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать намерение некоторых украинских политиков вернуться к вопросу о территориальной целостности их страны на основе такого документа как Будапештский меморандум.

Будапештский меморандум был подписан РФ, Великобританией, США и Украиной в 1994 году в качестве гарантии безопасности Киеву после его присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. В числе прочих пунктов в документе речь идет о территориальной целостности Украины. Журналисты поинтересовались соблюдением этого положения "в части Крыма".

"Никакой "части Крыма" не существует и существовать не может", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента вновь подтвердил позицию Москвы о том, что "урегулирование на юго-востоке Украины может свершиться только в результате имплементации минских договоренностей". "Все страны сходятся во мнении относительно безальтернативности этого документа и ориентируются на то, что он должен быть выполнен", - заявил он.

"Пробуксовка с выполнением документа происходит по вине Киева", - подчеркнул Песков.