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Выборы мэра Москвы - 2018

Собянин вступил в должность мэра Москвы

Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядья"
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Михаил Метцель/ТАСС
Руководитель Московского театра музыки и драмы Стаса Намина, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
© Михаил Метцель/ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Михаил Метцель/ТАСС
Дмитрий Губерниев
© Михаил Метцель/ТАСС
Депутат Московской городской думы Владимир Платонов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность столичного градоначальника, принеся присягу во время церемонии инаугурации, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - произнес Собянин слова присяги и поставил под ней подпись.

После он получил удостоверение мэра и должностной знак мэра города, который представляет собой медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Церемония инаугурации прошла в недавно открывшемся концертном зале парка "Зарядье".

Девятого сентября в Москве прошли выборы мэра Москвы. По итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона победу одержал Собянин, набрав 70,17% или свыше 1,58 млн голосов избирателей. Второе место занял бывший депутат Госдумы и Мосгордумы Вадим Кумин (КПРФ), получивший 11,38% (256 717 голосов). За ним следуют Илья Свиридов ("Справедливая Россия") - 7,01% (158 тыс.), Михаил Дегтярев (ЛДПР) - 6,72% (151,6 тыс.) и Михаил Балакин ("Союз горожан") - 1,87% (42,1 тыс.).

Согласно столичному законодательству, члены правительства Москвы слагают свои полномочия в день вступления в должность избранного мэра. По его поручению члены правительства региона должны исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВыборы мэра Москвы - 2018
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