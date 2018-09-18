Поклонская не войдет в состав объединенной комиссии по доходам, мандатным вопросам и этике

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидатура депутата фракции "Единая Россия" Натальи Поклонской не предложена в состав объединенной комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, мандатным вопросам и депутатской этике. Это следует из документов, опубликованных во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.
Как поясняла ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, вопрос о создании комиссии будет решаться на пленарном заседании 20 сентября. Она формируется по пропорциональному принципу: 50% кандидатур направляют единороссы, 50% - фракции ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Возглавит комиссию Отари Аршба, которого выдвинула на этот пост "Единая Россия". Новая структура появится вместо комиссии по депутатской этике, руководил которой Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Поклонская.
В соответствии с опубликованным составом комиссии, в нее войдет 21 депутат. Помимо Аршбы, это Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Александр Грибов, Виктор Заварзин, Николай Иванов, Александр Карелин, Иван Квитка, Александр Кравец, Александр Курдюмов, Надежда Максимова, Олег Николаев, Ярослав Нилов, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Юрий Синельщиков, Елена Строкова, Казбек Тайсаев, Михаил Терентьев и Данил Шилков.
Поклонская теряет один из двух парламентских постов
После расформирования комиссии по контролю за доходами Поклонская сохраняет другую свою парламентскую должность - пост зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Ранее Поклонская оказалась единственным депутатом от "Единой России", которая, вопреки консолидированной позиции фракции, проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит принять решение о выходе из фракции, если ее позиция не совпадает с консолидированной позицией; сама депутат заявила, что покидать фракцию не собирается.
Ряд СМИ со ссылкой на источники во фракции единороссов сообщал, что Поклонскую могут лишить поста зампредседателя комитета по безопасности; сама Поклонская заявляла, что не знает о возможном лишении ее постов в Госдуме.