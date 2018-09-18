Путин посоветовал губернаторам формировать команды на основе общих ценностей и целей

"Прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности, чтобы вашими соратниками, помощниками были люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов", - сказал глава государства на встрече с избранными главами субъектов РФ.

Путин выразил надежду на то, что именно так вновь избранные губернаторы и будут работать и пожелал им успехов. При этом он посоветовал выстраивать сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам, а также создать социальные лифты с использованием механизма "Лидеры России". "Этот механизм уже работает. Я прошу вас его поддержать", - заключил он.

Президент призвал вновь избранных губернаторов максимально быстро включиться в работу.

"Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу", - заявил Путин, отметив, что их победа в выборах в первом же туре, "этот успех лишь начало серьезной и большой работы".

Президент добавил, что на встрече "присутствуют и люди опытные, и новые руководители, до сих пор исполнявшие обязанности глав субъектов РФ". Он поздравил всех присутствующих глав регионов с победой на выборах. "Вы уже в первом туре, в ходе единого дня голосования 9 сентября, получили мандат доверия от избирателей. Думаю, что вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех - лишь начало вашей серьезной, большой работы - вашей личной работы и работы ваших команд", - добавил глава государства.

Путин также указал, что цели, которые стоят перед губернаторами, "в полном смысле слова общенациональные и единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо России". Среди приоритетов Путин назвал увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан.

"Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток, чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы, парки, скверы", - добавил президент.

По его словам, "все эти вопросы решаются в конкретной работе, как у нас говорят часто, на земле". "То есть от вас будет очень многое зависеть. Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает и добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку", - резюмировал российский лидер.