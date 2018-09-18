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"Единая Россия" в Калмыкии предложила сохранить пост спикера за прежним главой парламента

Утвердить спикера республиканского парламента планируется 20 сентября

ТАСС, 18 сентября. Партия "Единая Россия", получившая большинство в Народном хурале (парламенте) Калмыкии, выдвинула на пост председателя парламента региона прежнего спикера Анатолия Козачко. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

"Сегодня состоялась конференция калмыцкого регионального отделения партии "Единая Россия". На ней были рассмотрены две кандидатуры на должность председателя Народного хурала шестого созыва - Анатолий Козачко, занимающий этот пост с 2008 года, и Михаил Мутулов. За Мутулова отдали 11 голосов, за Козачко проголосовал 101 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первая сессия Народного хурала пройдет 20 сентября, в рамках заседания планируется утвердить спикера республиканского парламента.

В Калмыкии 9 сентября состоялись выборы по пропорциональной системе в Народный хурал (парламент). По данным республиканского избиркома, явка составила 54,3%, в парламент прошли три партии: "Единая Россия" набрала 68,52% голосов (получает 21 мандат), КПРФ - 13,23%, (получает четыре мандата), "Справедливая Россия" - 8,45% (получает два мандата). Остальные не смогли преодолеть проходной барьер на уровне 5%.

Изначально на 27 мандатов претендовали кандидаты от восьми политических партий.

Теги
РоссияКалмыкия
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