"Единая Россия" в Калмыкии предложила сохранить пост спикера за прежним главой парламента

ТАСС, 18 сентября. Партия "Единая Россия", получившая большинство в Народном хурале (парламенте) Калмыкии, выдвинула на пост председателя парламента региона прежнего спикера Анатолия Козачко. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.
"Сегодня состоялась конференция калмыцкого регионального отделения партии "Единая Россия". На ней были рассмотрены две кандидатуры на должность председателя Народного хурала шестого созыва - Анатолий Козачко, занимающий этот пост с 2008 года, и Михаил Мутулов. За Мутулова отдали 11 голосов, за Козачко проголосовал 101 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Первая сессия Народного хурала пройдет 20 сентября, в рамках заседания планируется утвердить спикера республиканского парламента.
В Калмыкии 9 сентября состоялись выборы по пропорциональной системе в Народный хурал (парламент). По данным республиканского избиркома, явка составила 54,3%, в парламент прошли три партии: "Единая Россия" набрала 68,52% голосов (получает 21 мандат), КПРФ - 13,23%, (получает четыре мандата), "Справедливая Россия" - 8,45% (получает два мандата). Остальные не смогли преодолеть проходной барьер на уровне 5%.
Изначально на 27 мандатов претендовали кандидаты от восьми политических партий.