Небензя попросил де Мистуру не давить на страны - гаранты астанинского процесса

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру не оказывать давление на страны - гаранты астанинского процесса. Об этом он заявил во вторник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.

"Хочу сказать Стаффану [Де Мистуре] - не стоит, наверное, использовать площадку Совета Безопасности для оказания давления на гарантов, они и так делают для политического процесса больше, чем кто-либо из присутствующих в этом зале. Вы должны обеспечивать политический процесс, а не руководить им", - обратился российский постпред к представителю ООН.