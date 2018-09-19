ЦИК надеется, что избирком Приморья незамедлительно отменит результаты выборов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края должна незамедлительно принять решение о признании результатов выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Думаю, что незамедлительно комиссия решит эту проблему, не затягивая", - сказала она на заседании ЦИК.
Ранее Центризбирком рекомендовал приморскому избиркому признать результаты выборов губернатора недействительными, так как "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей" из-за нарушений. После обработки 100% протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55%, или 253 тыс. 200 голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245 тыс. 550 голосов.