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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

ЦИК надеется, что избирком Приморья незамедлительно отменит результаты выборов

По мнению председателя комиссии Эллы Памфиловой, из-за нарушений "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края должна незамедлительно принять решение о признании результатов выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

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"Думаю, что незамедлительно комиссия решит эту проблему, не затягивая", - сказала она на заседании ЦИК.

Ранее Центризбирком рекомендовал приморскому избиркому признать результаты выборов губернатора недействительными, так как "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей" из-за нарушений. После обработки 100% протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55%, или 253 тыс. 200 голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245 тыс. 550 голосов.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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