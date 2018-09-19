Дума Геленджика выбрала нового мэра вместо 10 лет занимавшего пост Виктора Хрестина

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Алексей Богодистов в среду выбран новым главой Геленджика, сменив на этом посту возглавлявшего город на протяжении десяти лет Виктора Хрестина, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что Хрестин, который с 2008 года был мэром Геленджика, баллотировался в депутаты городской думы как самовыдвиженец. По результатам прошедшего 9 сентября голосования он набрал более 50% голосов по округу. 10 сентября он оставил пост мэра, в тот же день исполняющим обязанности главы города стал Алексей Богодистов, ранее работавший в коммерческих структурах и являвшийся депутатом гордумы. Богодистов также баллотировался в гордуму и набрал в своем округе 44,67% голосов.

"В Геленджике прошла первая сессия городской думы нового созыва. <...> Путем тайного голосования, в качестве председателя городской думы был избран Михаил Димитриев. Он же будет возглавлять депутатскую фракцию партии "Единая Россия" в местном парламенте, которая была зарегистрирована во время первой сессии. <...> По результатам тайного голосования главой муниципального образования город-курорт Геленджик единогласно был избран Алексей Богодистов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в конкурсе на замещение должности главы Геленджика участвовали пять кандидатов.

"Благодарю каждого из вас и всех геленджичан за оказанное доверие. Я готов учиться, вникать в проблемы, развивать город при вашей поддержке. Хочу вас заверить, что буду работать честно, ради наших жителей, ради благополучия каждого геленджичанина, с высокой отдачей", - приводятся в сообщении слова Богодистова.

Сообщалось, что Алексей Богодистов родился в 1981 году, с 2006 года руководил предприятием ООО "Бак-Гигант", с 2013 года являлся депутатом думы Геленджика. Имеет три высших образования, награжден медалью Суворова.

На сайте городской администрации сообщается, что Виктор Александрович Хрестин родился 26 февраля 1958 года в деревне Каменка Ромодановского района Мордовской АССР. В 1983 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, получив специальность инженера-механика. В 1999 году назначен главой администрации Дивноморского внутригородского территориального округа, в 2002 году - заммэра Геленджика, с 2008 года занимал пост мэра.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Геленджик принимает четверть от общего турпотока региона - более 4 млн человек в год. Как и в других курортных городах Кубани, в Геленджике существует ряд проблем, в том числе с незаконной застройкой, инженерными сетями, очистными сооружениями и другие.