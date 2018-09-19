Захарова: Тбилиси политизирует работу механизма по инцидентам на границе с Южной Осетией

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия обеспокоена срывом встречи по предотвращению инцидентов на границе Грузии и Южной Осетии из-за попыток Тбилиси политизировать работу этого механизма. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария размещен на сайте дипведомства.

"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи со срывом 89-го заседания в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе, которое должно было состояться 14 сентября", - отметила дипломат.

Она указала, что причиной срыва встречи стало то, что представители Тбилиси внесли в повестку дня заседания неприемлемые для Цхинвала политизированные пункты и объявили в розыск по линии Интерпола двух граждан Южной Осетии. "Уместно напомнить, что ранее конфронтационные действия грузинской стороны уже привели к приостановке работы аналогичного механизма на грузино-абхазской границе, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Взятый Тбилиси курс на политизацию МПРИ несет опасность блокирования этого полезного формата, созданного для практического решения вопросов безопасности в приграничных районах".

"В данном контексте важно, что Цхинвал не отказывается от дальнейшего участия в заседаниях МПРИ. Призываем сопредседателей Женевских дискуссий проявить необходимую принципиальность, содействовать возвращению работы механизма в нормальное русло", - указала Захарова.

МПРИ между Грузией и Южной Осетией и между Грузией и Абхазией были созданы в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Их задачей является разрешение спорных ситуаций в районе границы, в основном, хозяйственного характера. Рассмотрение политических вопросов в функции МПРИ не входит.