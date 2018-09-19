Турчак: "Единая Россия" благодарна ЦИК за проверку по нарушениям на выборах в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" благодарна ЦИК РФ за проведение оперативной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям на выборах главы Приморского края. Об этом заявил в среду журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, комментируя рекомендацию Центризбиркома краевой избирательной комиссии отменить итоги выборов в регионе из-за нарушений.
"Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны", - констатировал он.
Турчак отметил, что "для партии "Единая Россия" чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение". "Как мы и говорили, наша партия больше всех заинтересована в сохранении доверия общества к выборным процедурам", - подчеркнул он, напомнив, что прошедший 9 сентября единый день голосования, который стал для единороссов успешным в подавляющем большинстве регионов, прошел с минимальным количеством жалоб и нарушений.
"Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов", - заключил секретарь генсовета.