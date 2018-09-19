Слуцкий получил визу США и поедет в Нью-Йорк на ГА ООН в составе делегации России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, находящийся под санкциями США, получил американскую визу и поедет 24 сентября в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН в составе делегации РФ.

"Виза получена, едем. Будет масса интересных контактов", - заявил он журналистам в среду.

При этом Слуцкий отметил, что не исключает более плотных контактов с американским сенатором Рендом Полом, приезжавшем в августе в Москву, а также с другими представителями США по делу арестованной в этой стране россиянки Марии Бутиной. "Хотя мы едем по международной линии, тем не менее никто не мешает вести переговоры по этому кровоточащему досье", - сказал глава комитета, напомнив о суровости условий содержания Бутиной в американской тюрьме.

Генеральная ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.