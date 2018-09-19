Главы Минобразования и Минэкологии Подмосковья получат статус вице-премьеров региона

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкологии Московской области и министр образования региона получат статус вице-премьера и первого вице-премьера Подмосковья соответственно, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.

"Установить, что Министерство образования Московской области возглавляет первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования Московской области; Министерство экологии и природопользования Московской области возглавляет заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Минобразования Подмосковья возглавляет и.о. министра Марина Захарова, а Минэкологии - и.о. министра Александр Коган.

Ранее сообщалось, что Воробьев предложил назначить первым заместителем председателя правительства региона Ольгу Забралову, которая в прежнем составе кабмина занимала эту же должность и курировала социальный блок. Он также инициировал создание позиции профильного заместителя председателя правительства по экологии и лесам. При этом Когана не было среди предложенных Воробьевым кандидатур на посты вице-премьеров.

Министры вместо вице-премьеров

Министерство инвестиций и инноваций региона ранее возглавлял заместитель председателя правительства - министр инвестиций и инноваций. Теперь, согласно опубликованному в среду постановлению, за ним останется должность только министра. Министерством руководил Денис Буцаев (сейчас и.о.), который, согласно заявлению Воробьева, останется вице-премьером.

Аналогичным образом изменился формат управления Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья: ранее его возглавлял Максут Шадаев в статусе заместителя председателя правительства - министра государственного управления, информационных технологий и связи (сейчас и.о.). Теперь за главой ведомства останется должность только министра. Шадаева не было в списке заместителей председателя правительства нового состава, который Воробьев внес в Мособлдуму на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что региональный парламент на заседании 20 сентября рассмотрит список людей, которых Воробьев предложил на посты вице-губернаторов и заместителей председателя правительства Подмосковья. Прежний состав правительства области ушел в отставку 14 сентября, когда губернатор вступил в свои полномочия после победы на выборах, которые прошли 9 сентября. Воробьев набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора региона, который избирается на пять лет.