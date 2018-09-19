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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Памфилова посоветовала губернаторам перестать быть "иждивенцами авторитета президента"

Председатель ЦИК призвала глав регионов постоянно работать с местными жителями и реагировать на их проблемы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова посоветовала главам регионов перестать полагаться на авторитет президента РФ, назначившего их временно исполняющими обязанности, и начать работать с местными жителями не только перед выборами.

По закону в случае досрочной отставки главы региона президент России назначает временно исполняющего обязанности губернатора, а в единый день голосования проходят выборы.

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"Хватит уже быть иждивенцами авторитета президента. Хотите получать доверие людей - так работайте на людей. А многие наши руководители вспоминают о людях только в день выборов", - сказала Памфилова в среду в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, комментируя ситуацию в Приморском крае.

"Авторитета нет, доверия нет - давайте-ка мы сейчас сломаем людей, давайте сфальсифицируем. Надо работать постоянно с людьми, знать их нужно, их проблемы, реагировать на них. Вот тогда все пойдут и сами проголосуют. И заставлять не надо, и понукать не надо, и толкать людей на преступление, ломая их судьбы", - отметила глава ЦИК.

Новые выборы в Приморье

Говоря о возможном проведении в Приморском крае новых выборов, Памфилова пояснила, что участие в них могут принять участие как прежние кандидаты, так и новые.

"Никакого третьего тура нет. Если бы был третий тур, то те же самые кандидаты были [бы]. Сейчас все, обнулили. <…> И новые кандидаты пойдут", - сказала она.

Во втором туре губернаторских выборов, прошедшем 16 сентября, участвовали врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако из-за многочисленных нарушений, которые мешают установить итоги реального волеизъявления, ЦИК рекомендовал краевому избиркому признать его результаты недействительными. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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