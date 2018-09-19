Памфилова посоветовала губернаторам перестать быть "иждивенцами авторитета президента"

По закону в случае досрочной отставки главы региона президент России назначает временно исполняющего обязанности губернатора, а в единый день голосования проходят выборы.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова посоветовала главам регионов перестать полагаться на авторитет президента РФ, назначившего их временно исполняющими обязанности, и начать работать с местными жителями не только перед выборами.

"Хватит уже быть иждивенцами авторитета президента. Хотите получать доверие людей - так работайте на людей. А многие наши руководители вспоминают о людях только в день выборов", - сказала Памфилова в среду в эфире программы "Время покажет" на Первом канале, комментируя ситуацию в Приморском крае.

"Авторитета нет, доверия нет - давайте-ка мы сейчас сломаем людей, давайте сфальсифицируем. Надо работать постоянно с людьми, знать их нужно, их проблемы, реагировать на них. Вот тогда все пойдут и сами проголосуют. И заставлять не надо, и понукать не надо, и толкать людей на преступление, ломая их судьбы", - отметила глава ЦИК.

Новые выборы в Приморье

Говоря о возможном проведении в Приморском крае новых выборов, Памфилова пояснила, что участие в них могут принять участие как прежние кандидаты, так и новые.

"Никакого третьего тура нет. Если бы был третий тур, то те же самые кандидаты были [бы]. Сейчас все, обнулили. <…> И новые кандидаты пойдут", - сказала она.

Во втором туре губернаторских выборов, прошедшем 16 сентября, участвовали врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако из-за многочисленных нарушений, которые мешают установить итоги реального волеизъявления, ЦИК рекомендовал краевому избиркому признать его результаты недействительными. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.