Вновь избранный мэр Москвы Сергей Собянин назначил своих заместителей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин произвел назначения в правительстве Москвы, назначив семь своих заместителей. Основной состав вице-мэров сохранился, однако правительство покинул Леонид Печатников, отвечавший за соцблок.

Структура высшего управления мэрией включает в себя мэра, его заместителей и глав департаментов, которые находятся в статусе министров, и ряд глав комитетов.

Существенные изменения по профилю деятельности коснулись двух вице-мэров: Натальи Сергуниной, которая занималась вопросами экономической политики и имущественно-земельных отношений, и Анастасии Раковой, ранее возглавлявшей аппарат мэра и правительства столицы.

"Сергунина Наталья Алексеевна возглавила аппарат правительства и будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства. Ракова Анастасия Владимировна будет заниматься вопросами социальной политики", - говорится в сообщении на сайте мэра.

Новым человеком среди заместителей градоначальника стал Владимир Ефимов, который ранее работал руководителем департамента экономической политики и развития города. Теперь он назначен заместителем мэра по экономике.

Новый советник мэра

Оставивший должность заместителя мэра заслуженный врач РФ Печатников в беседе с ТАСС сообщил, что станет советником Собянина по вопросам социального развития. Он проработал в столичном правительстве восемь лет: с декабря 2010 года по май 2012 года в должности главы департамента здравоохранения, с мая 2012 года до сегодняшнего дня Печатников был заместителем Собянина по вопросам соцразвития.

"Я продолжу заниматься своей профессией - медициной, при этом оставаясь в статусе советника-наставника мэра Москвы по социальным вопросам и прежде всего по медицине", - сказал Печатников.

На своем персональном сайте вновь избранный мэр отметил, что Печатников оставил должность по собственному желанию. По его словам, при чиновнике "прошли самые сложные и порой очень болезненные изменения", в результате которых отрасль стала экономически более устойчивой и лучше мотивированной на клиентов.

Сохранили свои должности

"Хуснуллин Марат Шакирзянович, Горбенко Александр Николаевич, Бирюков Петр Павлович, Ликсутов Максим Станиславович сохраняют свои основные направления деятельности", - отмечено в сообщении на сайте градоначальника.

Хуснуллин, как и ранее, будет курировать вопросы градостроительной политики и строительства, Горбенко - вопросы региональной безопасности и информационной политики. Бирюков продолжит заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройством города, а Ликсутов так же будет курировать направление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

О выборах мэра

18 сентября избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность главы региона и отправил правительство столицы в отставку.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Собянин по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий занял первое место, набрав 70,17%, или 1 млн 582 тыс. 762 голоса избирателей. Инаугурация прошла 18 сентября в концертном зале столичного парка "Зарядье". Это второй срок Собянина на позиции главы региона, полномочия мэра Москвы длятся пять лет.

В основу предвыборной кампании Собянина легли наказы москвичей по улучшению жизни во всех 146 столичных районах. Всего в период предвыборной кампании было собрано более 70 тыс. пожеланий и наказов, которые легли в основу новой программы "Мой район", в рамках которой для каждого района будет сформирована своя программа развития с учетом специфики территории.

После прошедших выборов мэр пообещал, что он также учтет в своей работе и те идеи, которые легли в основу предвыборных кампаний других кандидатов на пост градоначальника.