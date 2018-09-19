Дума сформирует объединенную комиссию по доходам и этике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании в четверг вопрос о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике.
Новая структура формируется на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Наталья Поклонская. Как ранее пояснила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, в состав объединенной комиссии войдет 21 депутат, а возглавит ее по предложению фракции "Единая Россия" единоросс Аршба.
По словам Савастьяновой, новая структура создается по пропорциональному принципу: 50% членов направляют думские единороссы, 50% - фракции ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Помимо Аршбы, в нее войдут Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Александр Грибов, Виктор Заварзин, Николай Иванов, Александр Карелин, Иван Квитка, Александр Кравец, Александр Курдюмов, Надежда Максимова, Олег Николаев, Ярослав Нилов, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Юрий Синельщиков, Елена Строкова, Казбек Тайсаев, Михаил Терентьев и Данил Шилков. Кандидатура Поклонской фракцией "Единая Россия" не выдвинута.
Ранее Поклонская оказалась единственным депутатом от "Единой России", который нарушил фракционную дисциплину и проголосовал против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит принять решение о выходе из фракции, если ее личная позиция не совпадает с консолидированным решением. Сама депутат заявила, что покидать фракцию не собирается.
После расформирования комиссии по контролю за доходами Поклонская сохраняет другую свою парламентскую должность - пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.