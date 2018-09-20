ЛДПР не будет отказываться от участия в выборах в Хабаровском крае и Владимирской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЛДПР не собирается снимать своих кандидатов во втором туре выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области. Об этом заявил в четверг лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

"По выборам в Хабаровске и Владимире: ЛДПР не продается и не сдается! Мы будем идти на победу в обоих регионах", - написал он в своем Telegram-канале.

"Я официально заявляю: мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем - ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области", - добавил Жириновский. При этом он уверен в победе кандидатов от ЛДПР Сергея Фургала (Хабаровский край) и Владимира Сипягина (Владимирская область).

Жириновский также сообщил, что уже в четверг "и в Хабаровск, и во Владимир выезжают команды депутатов Госдумы от ЛДПР для усиления кампании в этих регионах".