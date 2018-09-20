ЦИК готов при необходимости отстаивать решение по Приморью в суде

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ готов в случае необходимости отстаивать в суде решение о признании недействительными результатов второго тура выборов губернатора Приморского края. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Говорит Москва" в четверг, комментируя заявление кандидата от КПРФ Андрея Ищенко о намерении обратиться в суд из-за отмены результатов голосования.

"Наши представители довольно активно всегда готовы, когда есть такая необходимость, представлять Центральную избирательную комиссию в суде. И есть возможность свою точку зрения тоже высказать, донести до суда", - подчеркнула она.

Говоря о заявлении Ищенко, Памфилова выразила надежду, что "суд адекватно оценит эту ситуацию, если действительно кто-то будет обращаться в суд". По ее словам, в последнем она "очень сильно сомневается".

Ранее глава ЦИК в беседе с ТАСС отметила, что Ищенко вправе оспаривать отмену итогов выборов губернатора Приморского края в суде, если видит основания для этого, но посоветовала коммунисту сначала проконсультироваться с юристами.

Ситуация с выборами в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края в четверг, согласно рекомендации ЦИК, признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях. Ищенко не согласился с отменой результатов выборов и заявил, что намерен оспаривать это решение в суде.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября большинство одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Разница между их результатами составила 7,65 тыс. голосов.

Как пояснили в ЦИК, из-за признания недействительными итогов голосования на 13 участках, где в списки избирателей включены более 24 тыс. человек, невозможно установить результаты реального волеизъявления жителей региона, учитывая маленький отрыв кандидатов друг от друга. Дату новых выборов назначит Заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Голосование пройдет до 16 декабря.