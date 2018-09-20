Госдума создала объединенную комиссию по доходам, мандатным вопросам и этике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике.

Новая структура сформирована на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Наталья Поклонская. Ее главой стал Аршба, кандидатура которого была внесена фракцией "Единая Россия".

Помимо Аршбы, в состав комиссии вошли Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Александр Грибов, Виктор Заварзин, Николай Иванов, Александр Карелин, Иван Квитка, Александр Кравец, Александр Курдюмов, Надежда Максимова, Олег Николаев, Ярослав Нилов, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Юрий Синельщиков, Елена Строкова, Казбек Тайсаев, Михаил Терентьев и Данил Шилков.