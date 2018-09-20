Спикером архангельского облсобрания стала бывшая заместитель губернатора

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Председателем Архангельского областного собрания депутатов избрана экс-заместитель губернатора региона Екатерина Прокопьева. Такое решение в четверг на первой сессии регионального парламента нового созыва приняли областные депутаты.
"За Прокопьеву отдали голоса 44 депутата областного собрания", - сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания.
Прокопьева избрана в областное собрание по одномандатному избирательному округу от партии "Единая Россия".
Прокопьева Екатерина Владимировна родилась 26 апреля 1972 года в селе Холмогоры Холмогорского района Архангельской области. Имеет два высших образования: педагогическое (учитель математики) и юридическое. Работала учителем математики, заместителем директора, затем директором Верхне-Матигорской средней школы.
С 2003 по 2008 год занимала должность заместителя главы администрации Холмогорского района, с 2008 по 2010 год - директора департамента образования Архангельской области. С 2010 по 2012 год - заместитель министра образования, науки и культуры Архангельской области, 2012-2013 годы заместитель министра по развитию местного самоуправления Архангельской области, с 2013 года занимала должность заместителя губернатора Архангельской области по социальным вопросам.
Выборы в Архангельское областное собрание депутатов прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года. "Единая Россия" получила 25 мандатов из 47, ЛДПР - девять мандатов, КПРФ - семь мандатов, "Справедливая Россия" - пять мандатов, и один мандат у самовыдвиженца.