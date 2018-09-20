Россия настаивает на осуждении ОБСЕ фактов обеления нацизма и потакания ксенофобии

ВАРШАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия настаивает на том, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дала принципиальную, решительно негативную оценку курса ряда государств на обеление нацизма, потакание расизму и ксенофобии. Соответствующее заявление сделала в четверг, выступая от имени России в ходе ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, представитель Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина.

"Мы не раз поднимали вопрос недопустимости прославления нацизма, возведения нацистов и их приспешников в ранг национальных героев. Призываем ОБСЕ дать принципиальную оценку продолжающемуся курсу некоторых государств по обелению нацизма, оправданию преступлений тех, кто повинен в массовых убийствах мирных людей, а также потаканию расизму и ксенофобии", - сказала она.

"Мы глубоко обеспокоены набирающим обороты на пространстве ОБСЕ расизмом, а также потаканием отдельных государств правым радикалам, неонацистам и националистам", - добавила представитель российской делегации, приведя в пример власти Нидерландов, которые, следуя примеру ФРГ, приняли решение об издании аннотированной версии Mein Kampf.

По словам Мосиной, "официальная Оттава, осуждая на словах ксенофобию и бесцеремонно обвиняя других в поощрении нетерпимости, допускает в собственной стране героизацию нацистских преступников". В частности, в городе Эдмонтоне на кладбище Святого Михаила установлен памятный знак в честь бандеровских пронацистских формирований, в Центре украинского молодежного единства выставлен бюст основателя виновной в многочисленных преступлениях против человечности Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), военного преступника Романа Шухевича, а в городе Оуквилле на кладбище Святого Владимира установлены два памятника бандеровцам, воевавшим в составе УПА и дивизии СС "Галичина". Представитель РФ также напомнила участникам встречи в Варшаве, что в этом городе во время Марша Независимости 11 ноября 2017 года приняли участие порядка 60 тыс. человек, которые использовали фашистскую символику и расистские лозунги "Европа белая или безлюдная", "Чистая кровь", "Молитесь об исламском Холокосте". При этом реакция властей последовала только после того, как негативные оценки этих событий прозвучали в мировых СМИ, назвавшие события в Варшаве "крупнейшим фашистским маршем Европы".

В этом контексте обеспокоенность РФ вызывает факт внесения в Верховную Раду Украины законопроекта об изменениях в воинские уставы, согласно которым лозунг нацистских коллаборационистов "Слава Украине - героям слава" должен стать главным приветствием в Вооруженных силах этой страны. "Этот же националистический лозунг появился на новой форме украинской сборной по футболу", - подчеркнула представитель РФ.