В МИД РФ заявили, что ЕС ставит политические условия для возвращения сирийских беженцев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза выдвигают политические требования для возвращения сирийских беженцев, находящихся у них на территории. Об этом в четверг заявил представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его словам, "на европейском направлении наша инициатива по организации международного содействия возвращению беженцев по-прежнему наталкивается на общую линию стран-членов ЕС по выдвижению различных политических условий".

При этом дипломат отметил, что турецкие власти, напротив, активно содействуют возвращению сирийских беженцев на родину, прежде всего в те районы, которые контролируются турецкими войсками.

"Ведется работа, в том числе на площадке ООН, в целях активизации международного финансирования восстановления сирийской инфраструктуры, без которого невозможно гарантировать массового возвращения сирийцев на родину", - добавил представитель МИД РФ.

Кроме того, продолжается подготовка к международной конференции по беженцам, заключил Бурцев.

Участие Турции, Ливана и Иордании

По словам Бурцева, МИД России сосредоточился на переговорах с руководством Турции, Ливана и Иордании для возвращения беженцев. "Российские дипломатические учреждения и представительства продолжают активную работу по мобилизации международных усилий по содействию возвращению сирийских беженцев к местам своего проживания. Основное внимание сосредоточено на работе с руководством стран, где находится наибольшее количество беженцев - Турция, Ливан и Иордания", - отметил дипломат.

По его словам, представители посольства России в Бейруте узнали у руководства Ливана о решении сформировать ливанскую часть оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирию во главе с начальником главного управления общей безопасности МВД, в который войдут представители правительства, МИД и Минобороны. "Была подтверждена поддержка ливанской стороной российской инициативы по возвращению сирийских беженцев и настрой на сотрудничество в деле реализации этой задачи", - добавил представитель МИД РФ.

Он также напомнил, что сирийцы по-прежнему возвращаются в основном из Ливана, чему способствует соответствующая работа местных госструктур: с июля текущего года оттуда выехало более 13 тыс. человек. В ближайшее время ожидается направление 1,5 тыс. беженцев через КПП "Абудия" и "Маснаа".

Переговоры с США

МИД РФ плотно работает с США по вопросам вывода беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" на территорию, подконтрольную правительству Сирии, также сказал Николай Бурцев.

"Американская сторона предлагает урегулировать проблему "Рукбана" через эвакуацию беженцев на территории, подконтрольные правительству Сирийской Арабской Республики. Детали возможной операции пока не оговаривались. Продолжим плотную работу с американцами для разрешения данного вопроса", - заявил он.

По его словам, работа по урегулированию проблемы с лагерем "Рукбан" ведется на двух направлениях. Также продолжается подготовка проводки гуманитарного конвоя ООН с территории, подконтрольной правительству Сирии, которое сообщило посольству России в Дамаске о согласии дать разрешение на конвой.

"Иорданцы увязывают окончательное решение проблемы лагеря с открытием погранперехода "Насиб" на сирийской границе и полной свободой для массового возвращения сирийских беженцев. Иорданская сторона призывает начать с оказания его жителям всех видов гуманитарной помощи с сирийской стороны", - отметил Бурцев.

Как добавил представитель МИД, предложение Иордании предусматривает также принятие мер со стороны российских и американских военных, а также Дамаска, включая организацию безопасных коридоров для выхода людей, создание пунктов урегулирования статуса, подписание племенными вождями соглашений о замирении.