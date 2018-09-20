Сенатором от Архангельского облсобрания стал его бывший спикер Новожилов

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания седьмого созыва утвердили кандидатуру спикера предыдущего созыва Виктора Новожилова на должность представителя регионального парламента в Совете Федерации. Такое решение в четверг на первой сессии облсобрания приняли депутаты.
"За Новожилова отдали голоса 45 депутатов", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного собрания
Новожилову 53 года. Он родился в деревне Белово Вологодской области. После окончания отделения механизации сельского хозяйства Вологодского молочного института и срочной службы в рядах Вооруженных Сил по распределению направлен на работу в колхоз "Аврора" Сямженского района Вологодской области. Был избран депутатом сельского совета, а затем районного собрания.
С начала 1990-х проживал в Вельском районе Архангельской области, в 2004-2012 годах два созыва подряд избирался в районное собрание депутатов. В сентябре 2013 года избран в областное собрание депутатов, являлся спикером. До избрания председатель совета директоров ООО "Диал-Север".
До Новожилова сенатором от Архангельской области, представителем от Архангельского областного собрания была 42-летняя Людмила Кононова. Она являлась первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Кононова избрана депутатом областного собрания седьмого созыва от партии "Единая Россия".
Выборы в Архангельское областное собрание депутатов прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года. "Единая Россия" получила 25 мандатов из 47, ЛДПР - 9 мандатов, КПРФ - 7 мандатов, "Справедливая Россия" - 5 мандатов, и один мандат у самовыдвиженца.