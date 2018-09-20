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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Наблюдатели рассказали о характере нарушений на выборах губернатора Приморья

Незаконная агитация в день тишины была в пользу обоих кандидатов, также были зафиксированы факты подкупа избирателей, сообщил член ОП РФ Максим Григорьев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели зафиксировали несколько нарушений в ходе состоявшегося 16 сентября второго тура выборов губернатора Приморского края. В частности, речь идет о незаконной агитации в день тишины и подкупе избирателей.

"Были жалобы от штаба кандидата в губернаторы, исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко на незаконную агитацию в день тишины, - сказал ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

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Со своей стороны заместитель руководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что незаконная агитация в день тишины была в пользу обоих кандидатов. "Ездили машины с плакатами под стеклом, кое-где не убрали наглядную агитацию вблизи избирательных участков", - рассказал он.

Кроме того, по словам Григорьева, были зафиксированы и факты подкупа избирателей. "Шел подкуп избирателей за Андрея Ищенко, собирали людей. Есть видео, фото, где видно, что раздают деньги избирателям. Где-то давали по 500 рублей, где-то по полторы тысячи рублей", - утверждает член Общественной палаты.

При этом Григорьев отказался комментировать сообщения о вбросах бюллетеней и переписывании протоколов. "На этот счет уже есть официальное решение избирательной комиссии, официальная точка зрения. Мы ее поддерживаем, обсуждать это не вижу необходимости", - заключил он.

Отмена результатов выборов в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края в четверг, согласно рекомендации ЦИК, признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.

ЦИК настоял на отмене итогов выборов, так как из-за дезорганизации работы ТИК Советского района Владивостока, где данные вводились в ГАС "Выборы", установить результаты волеизъявления на 13 участках не представляется возможным. Как сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, в ТИК под предлогом задымления прибыли сотрудники МЧС, а также неизвестные люди с "корочками" якобы сотрудников аппарата фракции КПРФ в Госдуме. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Памфилова возмутилась поведением представителей компартии: "Какое имеют право сотрудники аппарата государственного учреждения на государственные деньги разъезжать и заниматься партийными делами, агитацией. <…> Они имеют право заниматься агитацией в свободное время и на партийные деньги".

Памфилова на заседании ЦИК 19 сентября перечислила нарушения, допущенные на выборах в Приморье: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов.

При этом она подчеркнула, что анализ данных "не позволяет сделать вывод о том, что все нарушения законодательства осуществлялись исключительно с целью обеспечить победу лишь одному из кандидатов". Так, есть несколько участков, где 100% голосов было отдано либо Тарасенко, либо Ищенко.

В общей сложности в ЦИК и приморский избирком поступило более 70 жалоб от обоих кандидатов. В частности, по словам Памфиловой, обвинения в подкупе избирателей "были взаимны". Глава ЦИК уточнила, что штаб Тарасенко в основном жаловался на подвоз и подкуп избирателей представителями Ищенко, который, в свою очередь, утверждал, что протоколы на ряде участков были изменены.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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