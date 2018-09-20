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Депутаты сохранили на посту прежнего спикера Народного хурала Калмыкии

За Анатолия Козачко проголосовали 25 депутатов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прежний председатель Народного хурала (парламента) Калмыкии Анатолий Козачко вновь стал спикером республиканского парламента после избрания его депутатами. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе правительства республики.

На должность председателя хурала претендовали два кандидата Анатолий Козачко от "Единой России" и Намсыр Манджиев от "Справедливой России".

"За Манджиева проголосовали только два депутата. Между тем за Козачко было отдано 25 голосов. В результате голосования новым председателем парламента Калмыкии был избран депутат Анатолий Козачко", - уточнили в пресс-службе.

Ранее партия "Единая Россия", получившая большинство в хурале республики, выдвинула на пост председателя парламента региона прежнего спикера Анатолия Козачко, который занимает этот пост с 2008 года.

В Калмыкии 9 сентября состоялись выборы по пропорциональной системе в Народный хурал (парламент). По данным республиканского избиркома, явка составила 54,3%, в парламент прошли три партии: "Единая Россия" набрала 68,52% голосов (получает 21 мандат), КПРФ - 13,23%, (получает четыре мандата), "Справедливая Россия" - 8,45% (получает два мандата). Остальные не смогли преодолеть проходной барьер на уровне 5%.

Изначально на 27 мандатов претендовали кандидаты от восьми политических партий.

Теги
РоссияКалмыкия
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