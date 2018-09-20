Лавров обсудит 21 сентября с руководством Боснии и Герцеговины двусторонние отношения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 сентября обсудит с руководством Боснии и Герцеговины (БиГ) состояние двусторонних отношений, обменяется мнениями по ситуации на Балканах и в мире. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараеве планируются встречи с членами президиума БиГ и министром иностранных дел этого государства. Готовится подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел наших стран на 2019-2020 годы. В Баня-Луке министр иностранных дел России проведет беседу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, примет участие в открытии памятной доски в ознаменование освящения и закладки первого камня в фундамент православного храма в память о семье российского императора Николая II", - сказала она.

Предполагается также рассмотреть состояние и перспективы развития двусторонних отношений, возможности для углубления взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, намечен обмен мнениями по ситуации на Балканах, а также другим актуальным международным вопросам, сообщила Захарова.

Кроме того, по ее словам, в ходе предстоящих контактов планируется подтвердить твердую приверженность России Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года (Дейтонскому соглашению), выступить в поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны, конституционных полномочий двух ее энтитентов (Республики Сербской и Федерации БиГ) и равноправия трех государствообразующих народов.