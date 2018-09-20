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Кризис в Сирии

Захарова: террористы доставили в госпиталь Идлиба зарин для химической провокации

Основная роль в планируемой инсценировке может быть снова отдана "Белым каскам", отметила представитель МИД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Террористы "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ организация) поставляет в сирийский Идлиб союзным незаконным группировкам химоружие для подготовки провокации с целью оправдания последующего затем ракетно-бомбового удара коалиции США.

Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Достигнутые между Россией и Турцией 17 сентября договоренности [по Идлибу] позволят сохранить жизни гражданского населения. Надеемся, что договоренности будут способствовать не только размежеванию находящихся в Идлибе отрядов умеренной оппозиции и террористов, но и окажут отрезвляющий эффект на провокаторов, которые путем готовящейся там постановочной химической атаки намереваются оправдать очередной агрессивный ракетно-бомбовый удар коалиции США по Сирии", - отметила дипломат.

"К сожалению, пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария. Поступает информация о продолжающихся химических приготовлениях: "Джебхат ан-Нусра" занимается поставками химоружия союзным незаконным вооруженным формированиям. В национальный госпиталь Идлиба доставлено боевое отравляющее вещество зарин", - указала она.

По ее словам, основная роль в планируемой инсценировке может быть снова отдана неправительственной организации "Белые каски". "По поступающим данным, сотни членов этой структуры в последнее время прибыли в Сирию и приступили к подготовительной работе под руководством иностранных инструкторов. Имеются также свидетельства, что жертвами постановочного преступления могут стать похищенные террористами женщины и дети", - резюмировала официальный представитель МИД.

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СирияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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