Захарова: террористы доставили в госпиталь Идлиба зарин для химической провокации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Террористы "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ организация) поставляет в сирийский Идлиб союзным незаконным группировкам химоружие для подготовки провокации с целью оправдания последующего затем ракетно-бомбового удара коалиции США.
Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Достигнутые между Россией и Турцией 17 сентября договоренности [по Идлибу] позволят сохранить жизни гражданского населения. Надеемся, что договоренности будут способствовать не только размежеванию находящихся в Идлибе отрядов умеренной оппозиции и террористов, но и окажут отрезвляющий эффект на провокаторов, которые путем готовящейся там постановочной химической атаки намереваются оправдать очередной агрессивный ракетно-бомбовый удар коалиции США по Сирии", - отметила дипломат.
"К сожалению, пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария. Поступает информация о продолжающихся химических приготовлениях: "Джебхат ан-Нусра" занимается поставками химоружия союзным незаконным вооруженным формированиям. В национальный госпиталь Идлиба доставлено боевое отравляющее вещество зарин", - указала она.
По ее словам, основная роль в планируемой инсценировке может быть снова отдана неправительственной организации "Белые каски". "По поступающим данным, сотни членов этой структуры в последнее время прибыли в Сирию и приступили к подготовительной работе под руководством иностранных инструкторов. Имеются также свидетельства, что жертвами постановочного преступления могут стать похищенные террористами женщины и дети", - резюмировала официальный представитель МИД.