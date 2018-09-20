Действующий мэр Белгорода Константин Полежаев избран на второй срок

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Белгородского городского совета шестого созыва в ходе первого заседания в четверг избрали мэра Белгорода - им стал действующий глава администрации Константин Полежаев, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Белгорода.

"Депутаты горсовета большинством голосов поддержали действующего главу администрации города Константина Полежаева. Он назначен на пять лет", - сказала собеседница агентства.

Полежаев возглавляет администрацию Белгорода с 2015 года.

Кроме действующего мэра, на эту должность претендовали гендиректор "Белводоканала" Сергей Тараканов и представитель партии "Патриоты России" Сергей Даньков, не получившие ни одного голоса от депутатов городского совета.