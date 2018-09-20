Собянин передал курирование МФЦ Москвы от аппарата мэра к комитету госуслуг

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин передал ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" (МФЦ) в подчинение профильного комитета. Соответствующий указ градоначальника размещен в четверг на сайте мэра и правительства столицы.
"Изменить ведомственное подчинение ГБУ города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы", передав его в ведомственное подчинение комитета государственных услуг города Москвы. Установить, что основные цели деятельности ГБУ МФЦ города Москвы сохраняются без изменений, функции и полномочия учредителя ГБУ МФЦ города Москвы осуществляет комитет государственных услуг города Москвы", - говорится в документе.
Ранее ГБУ МФЦ находилось в подчинении аппарата мэра и правительства Москвы, который возглавляла Анастасия Ракова.
Сеть МФЦ "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. МФЦ стали одним из ключевых каналов приема заявлений москвичей в рамках общегородского голосования об участии в программе реновации пятиэтажек летом 2017 года.