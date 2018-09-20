Собянин передал курирование МФЦ Москвы от аппарата мэра к комитету госуслуг

Абдулатипов предлагает создать Каспийскую межпарламентскую ассамблею

Спецпредставитель президента РФ отметил, что ассамблея займется адаптацией стран Каспия друг к другу и ускорением принятия законов в соответствии с подписанными международными договорами

Читать полностью