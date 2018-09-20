Лавров обсудит в Боснии и Герцеговине экономическое сотрудничество и взаимодействие в ООН

САРАЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров посетит в пятницу Боснию и Герцеговину (БиГ), где обсудит с руководством страны актуальные региональные и международные вопросы. Рабочий визит министра продлится меньше суток, однако его график включает в себя ряд встреч и мероприятий как в мусульмано-хорватской Федерации БиГ, так и в столице Республики Сербской Баня-Луке.

Разделение БиГ на два энтитета стало итогом заключенного в ноябре 1995 года Дейтонского соглашения, положившего конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами. С тех пор функции главы государства в стране выполняет коллективный орган - президиум БиГ. В него входят три человека, которые одновременно избираются на четыре года прямым голосованием и каждые восемь месяцев передают пост друг другу, что обеспечивает равенство национальностей.

Как ожидается, в БиГ Лавров проведет переговоры с главой МИД этой страны Игорем Црнадаком, членами президиума, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, а также своим сербским коллегой Ивицей Дачичем. Кроме того, в Баня-Луке министр посетит русско-сербский храм и культурный центр.

Важнейшее событие и приверженность соглашениям

Как отметили в МИД России, взаимодействие Москвы и Сараева отличает дружественная атмосфера и поступательная динамика развития. "В ходе визита предстоит обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - информировали в дипведомстве. - Ожидается обстоятельное обсуждение актуальных региональных и международных тем, возможностей углубления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН".

В Москве также обратили внимание на регулярный политической диалог РФ с центральным и энтитетским руководством БиГ. Так, в мае 2015 года председательствующий президиума страны Младен Иванич участвовал в мероприятиях по случаю 70-летия победы в Москве. "В июне 2017 года и мае 2018 года на полях Петербургского международного экономического форума были проведены краткие беседы президента России Владимира Путина с Милорадом Додиком, в декабре 2015 года состоялась встреча Лаврова с Црнадаком в Белграде, - напомнили в министерстве. - Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в БиГ спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко 23-24 апреля этого года".

Примечательно, что нынешний визит Лаврова в Сараево проходит незадолго до всеобщих выборов в этой стране, которые намечены на 7 октября. "Стороны намерены подтвердить приверженность неукоснительному следованию закрепленным в Дейтонском соглашении принципам суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, обеспечения широких полномочий двух энтитетов и равноправия трех государствообразующих народов страны - бошняков, сербов и хорватов", - указали на Смоленской площади.

Особое значение предстоящему визиту придает руководство Республики Сербской. Как заявил в интервью агентству SRNA Додик, визит большого друга сербского народа Сергея Лаврова в Баня-Луку имеет огромное значение. "Россия ведет себя очень принципиально, несмотря на все проблемы и вызовы, которые Запад пытается ей навязать, ценим объективность и полностью сбалансированный подход РФ к ситуации в нашей стране", - сказал он, добавив, что благодарен российскому министру за решение приехать в Республику Сербскую, несмотря на препятствия из Сараева.

В самом деле, в Москве всегда выступали против нагнетания ситуации вокруг Республики Сербской. Когда в 2016 году мусульманская часть БиГ при поддержке западных коллег пыталась запретить празднование Дня Республики Сербской, за боснийских сербов вступилась в том числе и Россия. А Лавров провел телефонный разговор с занимавшим тогда пост главы МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, призвав его сосредоточиться на поощрении боснийских сторон к конструктивному диалогу.

Крупнейший инвестор и перспективы

Известно, что БиГ на сегодняшний день является одной из самых бедных стран Европы, которая нуждается в инвестициях, и Россия является одним из ее значимых торговых партнеров. Как сообщили в МИД РФ, в прошлом году внешнеторговый оборот составил $193,8 млн, увеличившись на 44,6% по сравнению с 2016 годом. Российский экспорт в БиГ вырос до $72,8 млн, импорт - до $121 млн, - указали в министерстве.

Несмотря на то, что в 2016 году БиГ заявила о намерении вступить в Евросоюз, страна не присоединились к нелегитимным ограничительным мерам Брюсселя в отношении Москвы. "Это способствовало значительному увеличению экспорта боснийских овощей и фруктов на российский рынок", - отметили в дипведомстве.

Сегодня стороны активно развивают сотрудничество в сфере энергетики. "Босния и Герцеговина является потребителем российского природного газа. Знаковым событием стало подписание в декабре 2017 года соглашения о совместном предприятии, которое будет заниматься строительством завода по сжижению природного газа", - подчеркнули на Смоленской площади.

В преддверии визита Лаврова в Баня-Луку Додик заявил о намерении обсудить с российским министром "способы, которыми РФ сможет инвестировать в некоторые проекты Республики Сербской". "Мы этого хотим. А если это не нравится британцам, что мы можем поделать, это их дело", - добавил он.