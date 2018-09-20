Небензя призвал США пересмотреть свой подход к политике на Ближнем Востоке

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Подход США подрывает коллективные усилия по ближневосточному урегулированию, но его еще не поздно пересмотреть. Об этом заявил в четверг, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Накапливаются признаки, свидетельствующие о стремлении подорвать наработанную, в том числе с участием США, платформу урегулирования, - констатировал он. - Как иначе можно рассматривать последние решения Вашингтона по Иерусалиму, закрытию представительства Организации освобождения Палестины в столице США. Нам откровенно непонятен отзыв финансирования Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также совсем недавний отказ продолжить протягивать руку помощи двум госпиталям в Восточном Иерусалиме".

По мнению Небензи такие шаги Вашингтона "наносят серьезный ущерб коллективной работе по обеспечению палестино-израильского и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке". Однако, по его словам, "принятые решения еще не поздно отменить". "Ответ видим в пересмотре текущих подходов, имеющих тяжелые последствия для перспектив мирного процесса, и возвращении к истокам урегулирования", - указал высокопоставленный дипломат.

Он выразил уверенность в необходимости возобновить международное сотрудничество в рамках ближневосточного "квартета" - "наиболее эффективного и одобренного решениями СБ механизма". "Необходимо оживить работу по запуску прямого палестино-израильского диалога, - продолжил Небензя. - В этой связи остается актуальной наша инициатива об организации в Москве личной встречи палестинского и израильского лидеров".