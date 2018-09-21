Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил состав правительства региона

ТАСС, 21 сентября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов утвердил состав правительства региона, сообщили в пресс-службе главы округа. Свои должности сохранили все заместители губернатора из команды предыдущего главы региона Дмитрия Кобылкина.

"Дмитрий Артюхов подписал постановление № 100-ПГ "О составе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа". В сформированном главой региона правительстве - 11 человек, это высший исполнительный орган власти автономного округа", - говорится в сообщении.

Пост вице-губернатора занимает Ирина Соколова, первого заместителя губернатора - Алексей Ситников. Восемь человек занимают должности заместителей губернатора - Татьяна Бучкова, Андрей Воронов, Михаил Каган, Александр Калинин, Сергей Карасев, Александр Мажаров, Альбина Свинцова, Наталия Фиголь.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, новым человеком в правительстве стал Андрей Воронов, он будет заниматься вопросами строительства.

В единый день голосования 9 сентября депутаты окружного парламента большинством голосов избрали Дмитрия Артюхова губернатором ЯНАО. Тридцатилетний Артюхов стал самым молодым губернатором в России. Ранее пост главы региона на протяжении восьми лет занимал Дмитрий Кобылкин, которого президент России Владимир Путин в мае назначил министром природных ресурсов и экологии РФ.