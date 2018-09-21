Слуцкий: доклад ПАСЕ о полномочиях делегаций сохраняет шанс их оспаривания

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что доклад ПАСЕ о полномочиях национальных делегаций, подготовленный представителем Бельгии Петрой де Суттер, его "несколько удивил".

"20 сентября в Париже прошла комиссия ПАСЕ по правилам и процедурам, где большинством голосов был одобрен доклад о полномочиях национальных делегаций. Доклад, который подготовила представитель Бельгии Петра де Суттер, меня несколько удивил. Там вводится качественное усложнение процедуры пересмотра полномочий страновых делегаций, но речи о полной отмене санкционных статей не идет", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу, напомнив, что Россия настаивала на исключении дискриминационных норм регламента, позволяющих лишать права голоса национальные делегации.

Слуцкий признает, что "усложнение процедуры достаточно серьезное и это, конечно, подвижки в правильную сторону". "Но также очевидно, что при желании более сложный механизм оспаривания полномочий можно преодолеть и в очередной раз подвергнуть лишению права голоса ту или иную национальную делегацию", - указал он.

Таким образом, по мнению главы комитета, "это может работать не только против России, но и на создание разделительных линий на пространстве Совета Европы". "А это фактор, убивающий организацию. Когда начинают делить страны на первый и второй сорт - это макродеструктивно", - подчеркнул политик.

Слуцкий напомнил, что доклад предстоит рассмотреть 9 октября. "От исхода голосования по нему, как было уже заявлено, зависит позиция России по возвращению в ПАСЕ. Но даже если будут приняты поправки в регламент, усложняющие, а не отменяющие процедуру лишения права голоса делегаций, нельзя однозначно сейчас сказать, направит ли Россия заявку на участие в сессии ПАСЕ 2019 года. Этот вопрос потребует дополнительных консультаций между палатами Федерального собрания и с руководством страны", - заключил он.

Доклад по полномочиям

В четверг Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту предложил внести в правила изменения, усложняющие процедуру оспаривания полномочий национальных делегаций. Отмечается, что изменения, предложенные комитетом, призваны "усилить последовательность, легитимность и эффективность механизмов принятия решений".

Проект резолюции предусматривает, в частности, "возможности оспаривания полномочий национальной делегации в начале сессии в случае, если этого потребует 1/6 часть присутствующих членов ассамблеи, представляющих не менее пяти национальных делегаций". В настоящее время для подобного демарша необходима поддержка не менее 30 членов ассамблеи, если речь идет о еще неутвержденных полномочиях.

Для инициирования процедуры отмены ранее утвержденных полномочий требуется, чтобы предложение поддержали 50 членов ассамблеи, представляющих не менее двух политических групп и пяти национальных делегаций, говорится в заявлении ПАСЕ.

Процедура голосования

Что касается процесса голосования, то, согласно предложению комитета, "для одобрения решений ассамблеи о пересмотре полномочий необходимо собрать не менее 2/3 голосов". В настоящее время для этого достаточно простого большинства поданных голосов.

Голосование по данной резолюции, основанной на докладе де Суттер, пройдет в ПАСЕ 9 октября после ее обсуждения на заседании.

РФ и ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 год.