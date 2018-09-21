Глава комитета СФ Клишас остается сенатором после выборов в Красноярском крае

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс наделил полномочиями члена Совета Федерации главу комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба сенатора.

"В соответствии с указом губернатора Красноярского края Александра Усса от 21 сентября 2018 года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ - представителем от правительства Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Красноярского края Александра Усса, который на протяжении последних 19 лет был председателем красноярского законодательного собрания. Усс возглавил край после отставки Виктора Толоконского, который руководил регионом с мая 2014 года. На выборах в единый день голосования 9 сентября за Усса, который баллотировался от партии "Единая Россия", отдали голоса 60,19% избирателей, явка составила 28,94%.