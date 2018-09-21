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Песков: никаких наметок по новой встрече Путина и Трампа пока нет

Вместе с тем пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что готовится встреча Патрушева с Болтоном

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон пока не сделали даже наметок возможной новой встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока никаких наметок нет", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах новой встречи двух лидеров.

Пресс-секретарь также отказался говорить о дате и времени возможной встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. При этом представитель Кремля подтвердил, что встреча готовится.

"Точного понимания нет, определенные наметки существуют - прикидки по месту и по времени [переговоров Патрушева и Болтона]", - сказал Песков журналистам. Однако он пока отказался говорить об этих деталях.

На вопрос об ответе Кремля на адресованное Путину приглашение посетить Францию Песков вновь сказал, что проинформирует позже о принятом решении. В Париже 11 ноября пройдут мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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