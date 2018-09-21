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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Матвиенко: нужен предельный срок для принятия решения по изменению регламента ПАСЕ

По словам спикера Совфеда, Россия согласится с готовящимися поправками в регламент ПАСЕ, если они исключат возможность дискриминации прав нацделегаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с целью исключить возможность дискриминации прав национальных делегаций.

"Но бесконечно продолжать переговоры, убеждать <…> Я думаю, что все-таки должна быть обозначена какая-то дата для возможности нахождения такого решения", - подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, Россия согласится с готовящимися поправками в регламент ПАСЕ только в случае, если они исключат возможность дискриминации прав национальных делегаций.

"Наша принципиальная позиция неизменна: мы согласимся с этими поправками только в одном случае: когда в регламенте полностью будет изъята возможность ПАСЕ дискриминировать какую-либо национальную делегацию, лишать ее права голоса, вводить какие-либо рестрикции", - подчеркнула Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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