Замглавы МИД РФ и спецпредставитель США по КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель Госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивен Бигун в телефонном разговоре в пятницу договорились продолжать диалог Москвы и Вашингтона по ядерному урегулированию на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Достигнуто взаимное понимание о продолжении российско-американского диалога, касающегося усилий по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную", - указали в дипведомстве.
На протяжении последних нескольких недель между российскими и американскими дипломатами продолжаются напряженные дискуссии в санкционном комитете Совета Безопасности ООН, отслеживающем выполнение ограничительных резолюций в отношении КНДР. Вашингтон обвиняет Москву в нарушении санкционного режима, в частности, поставке Пхеньяну нефтепродуктов сверх установленной СБ ООН нормы.