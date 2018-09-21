{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

Замглавы МИД РФ и спецпредставитель США по КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Стороны достигли взаимного понимания о продолжении российско-американского диал

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель Госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивен Бигун в телефонном разговоре в пятницу договорились продолжать диалог Москвы и Вашингтона по ядерному урегулированию на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Достигнуто взаимное понимание о продолжении российско-американского диалога, касающегося усилий по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную", - указали в дипведомстве.

На протяжении последних нескольких недель между российскими и американскими дипломатами продолжаются напряженные дискуссии в санкционном комитете Совета Безопасности ООН, отслеживающем выполнение ограничительных резолюций в отношении КНДР. Вашингтон обвиняет Москву в нарушении санкционного режима, в частности, поставке Пхеньяну нефтепродуктов сверх установленной СБ ООН нормы.

Теги
СШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
Памфилова: новые выборы губернатора Приморья потребуют от 100 до 200 млн рублей
Глава ЦИК уточнила, что деньги должны выделяться из краевого бюджета
Читать полностью