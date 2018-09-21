Матвиенко: Россия ценит свое участие в СЕ и рассчитывает на уважительное отношение к себе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на адекватное и уважительное отношение к себе со стороны Совета Европы (СЕ), что должно выражаться в том числе в прекращении практики его Парламентской ассамблеи по лишению права голоса национальных делегаций. Об этом заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам второго Евразийского женского форума.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию в ассамблее ряда полномочий, в том числе права голоса. Из-за этой дискриминации Россия уже несколько лет не принимает участия в работе ПАСЕ и требует внести в ее регламент изменения, исключающие возможность ограничивать в правах национальные делегации. В четверг на встрече с председателем ассамблеи Лилиан Мори Паскье Матвиенко заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом.

На пресс-конференции спикер Совфеда напомнила, что Комитет министров Совета Европы высказал свои рекомендации "в том плане, что сейчас регламент ПАСЕ противоречит уставу Совета Европы, противоречит регламенту комитета министров Совета Европы, и Комитет министров подчеркнул, что в работе Совета Европы на равных должны участвовать все 47 государств-членов Совета Европы". "Мы также придерживаемся такой же точки зрения и заинтересованы в том, чтобы Совет Европы был универсальной паневропейской организацией, создающей и сохраняющей единое правовое и гуманитарное пространство от Атлантики до Тихого океана", - заверила Матвиенко.

"Мы ценим свое участие в Совете Европы, мы многому научились, Россия подписала многие конвенции, мы считаем очень правильным создание единого правового, гуманитарного пространства, потому что это открывает возможности, снимает препятствия для сотрудничества в самых разных сферах стран-членов Совета Европы", - подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента. Кроме того, добавила она, за 20 лет участия в СЕ Россия внесла "огромный интеллектуальный вклад". "Представить себе Европу без России просто невозможно, без крупнейшего европейского государства, без государства, которое внесло огромный вклад в развитие европейской цивилизации, европейской культуры, литературы, искусства", - констатировала парламентарий.

Поэтому, заявила Матвиенко, РФ рассчитывает "и на адекватное отношение [к себе], уважительное отношение к народу России".

В этом контексте, имея в виду ситуацию в ПАСЕ, она обратила внимание что лишить права голоса депутата "может только его избиратель, которые его избрал и поручил представлять его интересы как в парламенте России, так и на международных площадках". "Для нас это принципиальная позиция, ее разделяют и другие государства", - заключила она, выразив надежду на внесение соответствующих поправок в регламент ПАСЕ.