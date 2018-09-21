Россия призвала все стороны поддержать усилия спецпосланника ООН по Йемену

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия призывает все вовлеченные стороны поддержать усилия спецпредставителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса по урегулированию ситуации в Йемене. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Нас, как и других членов Совета Безопасности, беспокоит эскалация насилия в Йемене", - подчеркнул дипломат. По его словам, "деэскалация обстановки вокруг [йеменского города] Ходейды и сворачивание наступательных действий должны способствовать успеху усилий спецпосланника Гриффитса". "Призываем к сдержанности и отказу от ставки на силу", - подчеркнул Сафронков.

"Мы не считаем, что одна из сторон сможет добиться большей гибкости от другой в результате силового давления, - продолжил заместитель постпреда РФ. - История йеменского конфликта говорит о том, что такой подход не работает".

"Сейчас всем надо сплотиться в поддержке усилий спецпосланника", - обратился он к участникам заседания.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию "Золотая победа" по захвату подконтрольного движению "Ансар Аллах" портового города Ходейда. Спустя две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.

Консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако на них прибыла только делегация правительства Йемена, в то время как представители движения "Ансар Аллах" отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться по завершении консультаций. 17 сентября коалиция заявила о начале масштабного наступления на Ходейду.