Проведение второго тура выборов в Хакасии потребует еще 2 млн рублей из-за его переноса

ТАСС, 22 сентября. Перенос второго тура выборов главы Хакасии с 23 сентября на 7 октября из-за поданного в пятницу заявления действующего главы республики Виктора Зимина о снятии своей кандидатуры повлечет за собой дополнительные затраты на проведение голосования в размере более 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии Александр Чуманин.

"Если нам на повторное голосование (23 сентября - прим. ТАСС) было выделено 15,5 млн рублей, то мы уже на бюллетени, перевозку, на КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней - прим. ТАСС), на почасовую оплату членам участковых комиссий истратили более 2 млн рублей. То есть для полноценного проведения нужно добавлять эти деньги для того, чтобы затраты были возмещены", - сказал Чуманин.

По его словам, средства на проведение второго тура 23 сентября были выделены из резервного фонда правительства Хакасии. Вопрос о выделении средств на проведение голосования 7 октября пока не решен. "Как будет решаться дальше вопрос, пока сказать не могу. Думаю, правительство [республики] в понедельник выйдет на работу, и будем решать", - сказал председатель избиркома.